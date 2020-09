Gregoraci contro Briatore: il giorno dei funerali di mia madre se ne andò in discoteca

Duello a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’ex moglie di Briatore dalla casa del Grande Fratello invia frecciatine all’ex consorte il quale a sua volte aveva usato parole di fuoco per le effusioni tra la Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

Gregoraci: Briatore mi trascurava

Flavio Briatore ”mi trascurava molto, era sempre impegnato”, dice la Gregoraci parlando con Patrizia De Blanck. E svela altri dettagli che hanno portato alla fine del suo matrimonio. ”È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male -dice commossa- il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho più perdonato”, sottolinea la Gregoraci. ”Pesavo 20 chili meno di adesso, ero stremata da quello che era successo, stavo molto male, ma lui non è cattivo, non sa gestire certe situazioni. Poi abbiamo fatto la cerimonia sono stata male perché mi sono trovata anche i paparazzi e questa cosa è oscena, sono stati fatti anche dei video del funerale di mia madre”, ricorda la showgirl.

Il giorno del funerale di mia madre mi ha ferito

”E Briatore -continua la Gregoraci- il giorno del funerale alle quattro del pomeriggio mi ha detto: ‘Andiamo che c’è l’inaugurazione in discoteca‘ e questa cosa non sono più riuscita a perdonargliela perché non si fa! Io sono sempre stata accanto a lui quando è stato male e questa cosa mi ha ferito tanto”, conclude.

Briatore: ci siamo lasciati senza drammi

Anche Briatore non si è fatto pregare e non ha lesinato critiche all’ex moglie. Elisabetta faceva sacrifici? “Passava in Sardegna due mesi l’anno – spiega Briatore in un’intervista al Fatto – aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista”.

“Non è detto che questo faccia la felicità – prosegue poi – Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

Briatore: a 40 anni vuole stare coi ragazzini…

Poi il commento lapidario sulla simpatia di Elisabetta verso Pierpaolo Petrelli: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”. E ancora :”Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.