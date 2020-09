Giovanni Paolo II sorregge un meteorite. Ecco la statua anticomunista che replica all’opera di Cattelan

L’arte si sfida su Giovanni Paolo II. La nona ora, l’opera che ritraeva Karol Wojtyła, in abiti papali, abbattuto da un meteorite fu realizzata nel 1999 da Maurizio Cattelan. Nel 2000 l’opera fu esposta alla Zacheta National Gallery di Varsavia, provocando forti polemiche. La statua fu poi esposta anche alla Biennale di Venezia.

Giovanni Paolo II e la “Fonte Avvelenata”

Ventuno anni dopo arriva la risposta dell’artista Jerzy Kalina. Nel cortile che si trova davanti al National Museum di Varsavia, ha posizionato un ritratto iperrealista di Giovanni Paolo II. Il Papa, come si legge in artribune.com, è nell’atto di sorreggere proprio il famoso meteorite. L’installazione si intitola Fonte Avvelenata (Poisoned Source). E vede la figura di Giovanni Paolo II camminare in una vasca d’acqua rossa che rappresenterebbe il sangue.

A Spoleto rubate le reliquie di papa Wojtyla

Varsavia celebra il Papa santificato nel 2014 e il centenario dalla sua nascita. Ma a Spoleto sono state rubate le sue reliquie. Erano custodite nel Duomo cittadino, nella cappella del Crocifisso. La notizia rilasciata da Vatican News precisa che il furto riguarderebbe l’ampolla che conteneva il sangue del Papa santo. L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, ha lanciato un appello. Ad accorgersi del furto, riferisce un comunicato dell’arcidiocesi, la sacrestana del duomo al momento della chiusura. «Voglio sperare che si tratti di un atto di superficialità, non con l’intenzione di offendere la sensibilità dei fedeli».

L’appello

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo ha auspicato «che questo gesto sconsiderato non sia stato compiuto a fini di lucro». Il cardinale Stanisław Dziwisz arcivescovo emerito di Cracovia e per molti anni segretario particolare di San Giovanni Paolo II, ha espresso vicinanza e solidarietà alla Chiesa di Spoleto.