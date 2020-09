Giorgia Meloni eletta presidente dei Conservatori europei: «Noi contro lo strapotere dei tecnocrati»

«Ho avuto il grande onore di essere stata eletta Presidente di ECR, il partito dei conservatori europei che raggruppa più di 40 partiti europei e occidentali». Lo annuncia Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. «Ringrazio la famiglia dei conservatori per la grande fiducia che mi è stata data. Continueremo insieme a lavorare e a batterci per un’Europa confederale di Stati Liberi e Sovrani. Fratelli d’Italia è sempre più protagonista nel quadro politico internazionale: contro lo strapotere dei tecnocrati e dei burocrati, per costruire un’Europa che sappia difendere la sua identità e quella delle Nazioni che la compongono. Un’Europa di Patrioti».

All’unanimità l’elezione di Giorgia Meloni

L’elezione di Giorgia Meloni a presidente di Ecr è stata approvata all’unanimità nella riunione del Consiglio del partito lunedì 28 settembre. La Meloni è l’unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un partito italiano. Oltre alla sua elezione, è stata rieletta Segretario generale Anna Fotyga, europarlamentare polacca. Inoltre, Tesoriere l’eurodeputato spagnolo Jorge Buxadé.

Lollobrigida: «Un risultato straordinario»

«Un risultato straordinario che premia le qualità e il lavoro di una grande donna, ormai riconosciute ben oltre i confini nazionali». Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «La famiglia dei conservatori che abbraccia decine di movimenti europei, tra i quali i più noti britannici e il Pis saldamente al governo in Polonia. Un’altra pagina di storia indica Giorgia come prima presidente italiana di un partito internazionale di questa importanza. Congratulazioni».