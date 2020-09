Gf Vip, Briatore inviperito con la Gregoraci: “Vuoi essere autonoma? Rinuncia ai soldi che ti passo…”

Uno scambio di battute molto ruvido tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci al Gf Vip. Il tutto era in qualche modo predisposto affinché l’ex marito della soubrette si risentisse delle parole dette dalla ex moglie. Ed esplodesse. E infatti è accaduto. Briatore è esploso alla sua maniera con parole non certo da gentiluomo. La Gregoraci si era lamentata delle sue rinunce professionali effettuate per compiacere la vita familiare con l’industriale e il figlio Nathan Falco. Risposta piccata: “Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo”. Inizia a parlare di denaro Flavio Briatore, che risponde piccato alla sua ex moglie, ora inquilina della casa del Grande Fratello Vip.

La ruvida risposta di Briatore all’ex moglie

Le parole della showgirl hanno colpito l’imprenditore piemontese. Che tra l’altro mastica amaro anche vedendo che la Gregoraci pare abbia un interesse per un concorrente, Pierpaolo Pretelli. La situazione che si è creata pertanto presenta molti aspetti urticanti per Briatore al quale risuonano ancora nelle orecchie le parole della ex consorte. Durante il Gf Vip la Gregoraci ha ripetuto più volte le molte rinunce a cui ha dovuto soggiacere per stare con Briatore e quanto spesso è stata costretta a seguirlo a causa del suo lavoro. Lui la riprende e la corregge: “I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quel che voleva”: è la risposta da lui fornita nell’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il Fatto quotidiano.

L’affondo: “Hai 40 anni e stati coi ragazzini”

Poi cade dalle nuvole, non gli pare verosimile che l’ex moglie possa essersi considerata infelice in passato: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”. Insomma, le rinfaccia qualche “piccola” comodità. La Gregoraci ha detto anche che non riusciva ad essere indipendente ed è a questo punto che parte col siluro. Bella indipendenza: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”.

“Rinuncia ai miei soldi…”

Ma non è tutto, si ritorna ai soldi, all‘assegno che le dà ogni mese. Briatore, infatti, propone in maniera provocatoria alla showgirl di rinunciare ai soldi che riceve da lui, se proprio vuole dimostrare di essere autonoma. I due hanno comunque trovato un buon accordo per stare con il figlio Nathan Falco: “Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio”.