“Fitto è dieci volte meglio di te”, Calenda stronca Emiliano:  «E’ il peggior populista in circolazione» (video)

Dire che a Carlo Calenda questo governo non piaccia è un eufemismo. Il leader di “Azione” in tv demolisce e ridicolizza l’operato degli esponenti di governo ogni volta che può. Ora che gli occhi sono puntati sulle regionali e i candidati governatori, la sua critica è fulminante più che mai. Si parlava della Puglia e della gara apertissima tra l’uscente Michele Emiliano, candidato del Pd alla regione Puglia, e lo sfidante Raffaele Fitto del centrodestra, poco in avanti nei sondaggi. E l’ultimo attacco di Calenda ad Emiliano è andato in scena a In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Calenda, doppia fucilata ad Emiliano

Calenda si esprime in modo lapidario: “Fitto è dieci volte meglio di Emiliano“, ha tagliato corto Calenda, sparando a zero sul governator4e con cui c’è un vecchia ruggine. Ancora: “Emiliano è il peggior populista che gira per l’Italia“. Doppia fucilata. I due conduttori gli fanno notare che con il suo appoggio a Scalfarotto rischia di far perdere Emiliano regalando in tal modo la Puglia al centrodestra. Calenda risponde che appoggiare Emiliano proprio non si può. “Non è una battaglia personale è una battaglia politica: con un disastro dietro l’altro. Proprio non so come ha fatto il Pd a ricandidarlo”.

Vecchia ruggine con Emiliano: “Ha fatto disastri”

A fine giugno ci fu uno scambio non molte tenero tra i due. Anche allora Calenda rispose picche all’ Avance di Emiliano che gli proponeva un’alleanzas in vista, appunto delle Regionali di settembre. Mai con te, fu più o meno il senso della risposta dell’ex ministro: “Caro Michele Emiliano io sono quello ‘al soldo delle lobby del gas e del carbone’. Come puoi pensare di chiedere un’alleanza? D’altra parte tu sei quello di Tap, Xylella e Ilva e io davvero non riesco a pensare a nessuno peggiore di te per governare qualsiasi cosa”. Fu questa la risposta su Twitter del leader di Azione.