Firenze, immigrato africano spenna un piccione e lancia i brandelli contro i passanti (video)

Firenze, scene di “ordinaria” immigrazione e mancata integrazione. Un africano spenna il piccione al semaforo e lancia piume e brandelli di volatile contro i passanti. E guai a chi prova a rimproverarlo. Lo sa bene una ragazza in motorino che ha osato rimbrottarlo e si è beccata insulti e parolacce. Il video di denuncia di quanto accaduto a un incrocio fiorentino, pubblicato sull’account Twitter del sito di RadioSavana, fa il giro del web. E suscita indignazione e sconcerto… Del resto, ancora è vivo, soprattutto nella città toscana, l’orrore per quanto accaduto qualche mese fa, quando un altro immigrato di stanza in Toscana, ha pensato bene di abbrustolire in strada, nei pressi di una stazione, un gatto ucciso e cucinato per essere mangiato dallo straniero. Un caso, quello, denunciato nell’immediatezza degli eventi dalla stessa candidata della Lega a governatore della Regione: Susanna Ceccardi.

Firenze, il video dell’africano che spenna un piccione postato su Twitter

Arricchimento culturale: Einstein spenna piccione per strada. #risorseINPS #RadioSavana pic.twitter.com/xbNqWVIShf

— RadioSavana (@RadioSavana) September 18, 2020