Luigi Di Maio attacca i “sedicenti patrioti” di Giorgia Meloni, che avrebbero – ma solo nella sua testa – attaccato il presidente Mattarella. In studioì, ieri sera, a “Otto e mezzo”, sulla Sette, la giornalista del “Domani“, Stefania Preziosi, prova a reagire: “Ma come, parla lui che chiese l’impeachment del presidente?”. Niente da fare, la sua voce resta un sibilo, ignorato da Lilly Gruber, che tutta contenta prosegue il suo duetto con il ministro degli Esteri, che si sente offeso, per conto del Colle, per quella scontata osservazione che ieri la leader di FdI aveva fatto sul possibile esito catastrofico delle elezioni sul governo: “Mattarella può fare una riflessione”, aveva detto la Meloni, non deve fare o farà, a proposito di fake news.

Di Maio fa l’avvocato difensore di Mattarella