Del Debbio sotterra Grillo: «Attacca me se hai i cogl***. Curati e leggi qualche libro…» (video)

“Il giornalista Selvi dovrà scontare una prognosi di 5 giorni in ospedale per la caduta riportata a seguito dello spintone di Grillo. Era stato inviato a rivolgere alcune domande al comico sul ministro Meloni”. Paolo Del Debbio inizia così. Non le ha mandate a dire a Grillo, che ha letteralmente buttato dalle scale il cronista di Rete 4. E nel corso della prima serata di Diritto e Rovescio, lo ha disintegrato pubblicamente per un gesto ignobile, indegno del fondatore del M5S: “Te la prendi con i giornalisti? Con tutti i giornalisti, ma in particolare con i miei. Rifattela con me! Io vengo da un quartiere popolare di Lucca, non so da dove vieni tu, a me non mi fai paura caro Grillo”. E ancora “Quando vuoi attaccare qualcuno, se non hai sotto due “noccioline”, ma due c*******ni, attacca quelli tipo me”.

E’ giustamente arrabbiato il conduttore toscano. Con il suo eloquio caldo, diretto, ha pronunciato parole ineccepibili contro il gestaccio di Grillo. Tutto quello che vorremmo dire al comico glielo ha detto lui. Il conduttore non scende al livello del guitto genovese e ha fatto ricorso alla cultura per mettere in evidenza l’aggressione di un politico nei confronti di un giornalista. “Non meritava di essere buttato giù dalle scale da un leader, addirittura politico, da un fondatore del Movimento cinque stelle. Che ha addirittura una piattaforma che si chiama ‘Rousseau’ “, dice ironico.

Del Debbio, attacca Grillo sul filo della cultura