Covid, Fauci: «Italiani, attenti. C’è il pericolo di una seconda ondata ancora più grave»

«C’è sempre il pericolo di una seconda ondata. Anche voi italiani dovete stare molto attenti. Specie quando ci sarà l’inizio dell’autunno e dell’inverno». Lo afferma, ospite della trasmissione Che tempo che fa, Anthony Fauci, direttore dell’americano Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (Niaid). «Tutti sono preoccupati da un’altra chiusura, vogliono tornare alla normalità. Ma bisogna resistere. Infatti, il rischio è che questa seconda ondata sia ancora più grave».

Fauci: «I giovani rispettino le disposizioni»

In collegamento dagli Stati Uniti tratteggia un quadro dell’emergenza coronavirus nel mondo. Le vittime toccano quota un milione. Fauci ricorda come il controllo dei focolai sia legato al rispetto di poche semplici regole. «Bisogna seguire tutto ciò che gli esperti sanitari consigliano». E cioè, «portare la mascherina, evitare assembramenti, lavarsi le mani regolarmente». Gli ambienti chiusi e l’arrivo dell’inverno «costituiscono un pericolo». L’esperto invita anche i giovani a rispettare le disposizioni per arginare la pandemia.

Sul vaccino c’è cauto ottimismo

«Ho la sensazione di poter dire che sono cautamente ottimista. E di poter affermare che ci sarà un vaccino all’inizio del 2021», afferma Fauci. In videoconferenza con gli Stati Uniti, sottolinea come non sia possibile dare una risposta definitiva sulla data dell’efficacia di un vaccino. «Dipenderà dai vaccini ora sotto esami» che devono essere «sicuri ed efficaci».