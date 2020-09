Christie’s mette all’asta lo scheletro di un T-Rex: si chiama Stan e costa 6 milioni di dollari

La casa d’aste britannica Christie’s intende vendere lo scheletro di uno dei più grandi Tyrannosaurus rex conosciuti. La vendita del T-Rex avverrà all’inizio di ottobre, sulla base di partenza sarà tra i 6 e gli 8 milioni di dollari.

Il dinosauro noto come “STAN”, di circa 67 milioni di anni, è stato scoperto nel 1987 nel Sud Dakota dal paleontologo dilettante Stan Sacrison.

“Lo ha consegnato agli scienziati dell’epoca che purtroppo lo hanno identificiato erroneamente come un triceratopo”, ha spiegato James Hyslop, responsabile del dipartimento Scienza e storia naturale di Christie.

I resti di triceratopo sono relativamente comuni nel mondo paleontologico, quindi le ossa non avevano suscitato molto interesse fino a quando Sacrison non le ha portate al Black Hills Institute nel South Dakota nel 1992. A quel punto, i ricercatori “si sono resi conto abbastanza rapidamente che avevano qualcosa di speciale tra le mani”, ha detto Hyslop. Hanno riclassificato STAN come un T. rex e hanno avviato una nuova ricerca per recuperare tutte le altre ossa. Ne hanno quindi portato alla luce 188 su un totale stimato di 300 per ogni T. Rex, ha detto Hyslop.

Il T-Rex verrà venduto a ottobre a Manhattan

La maggior parte degli scheletri di T-Rex sono detenuti da musei e istituzioni private. L’asta è un’opportunità per un collezionista o un’istituzione privata di acquisire le ossa, ha detto il rappresentante della casa d’aste.

STAN è lungo 12 metri e alto 3 metri e mezzo, ha detto Christie’s. È anche noto per due vertebre fuse che gli scienziati hanno identificato nel suo collo, suggerendo che il dinosauro si sia rotto il collo ed è sopravvissuto a quella frattura.

Christie’s esporrà il dinosauro da mercoledì a metà ottobre nella sua sede di Manhattan. Prevede di prenotare visioni, mantenendo il disantaziamento sociale, per tutti i potenziali acquirenti. “Abbiamo il teschio visualizzato a livello del suolo in modo che tu possa avvicinarti molto a lui e vedere solo le dentellature sui suoi denti”, ha detto Hyslop. “Il suo dente più lungo è lungo 28 centimetri. È semplicemente terrificante da vedere “.