Anche il Parma calcio diventa americano: il mondo del pallone è sempre più in mano agli stranieri

Da oggi il Parma calcio parla americano. Dopo Inter, Milan, Roma, Bologna e Fiorentina un’altra storica squadra del calcio italiano passa a un gruppo straniero.

Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti – e Krause Group – la società attraverso cui la famiglia americana Krause controlla una diversificata serie di business che abbracciano retail, logistica, turismo, vino, real estate, agricoltura e club sportivi – sono felici di annunciare l’avvenuta acquisizione, da parte di Krause Group, della quota di controllo del Parma Calcio 1913″. Lo scrive il club sul suo sito.

Al gruppo Krause il 90% della società

“L’acquisizione del Parma Calcio è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo”, ha dichiarato Kyle Krause, Presidente e CEO di Krause Group. ” Io e tutta la mia famiglia condividiamo un’enorme passione da generazioni per il calcio e per l’Italia. È la terra dei nostri avi. Il Parma ha dimostrato in questi anni uno spirito da vero combattente. Con la rinascita dalla Serie D che è stata una vera testimonianza di tenacia e determinazione. Una storia che mi ha affascinato. Come futuro Presidente, prometto il massimo impegno per questo club”.

Il Parma Calcio diventa “a stelle e strisce”

“A seguito della compravendita perfezionatasi nella mattinata odierna a Milano davanti al Notaio Mario Notari, la proprietà del Parma Calcio 1913 è quindi oggi suddivisa in queste quote. Al 90% Krause Group, 9% Nuovo Inizio e 1% Parma Partecipazioni Calcistiche, la società che riunisce l’azionariato diffuso dei tifosi”.

“Una volta riportata in Serie A la squadra della nostra città, ripartita dai dilettanti solo 5 anni fa, i soci di Nuovo Inizio avevano assunto l’impegno di identificare un nuovo azionista di maggioranza che avesse solidità, passione e competenze per garantire un futuro sereno al Parma Calcio” – ha dichiarato Marco Ferrari, Presidente di Nuovo Inizio – “L’atto stipulato questa mattina conclude questa missione: la passione di Kyle Krause e della sua famiglia per il nostro Paese, il nostro sport e la nostra città li rende le persone più adatte a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Parma”.