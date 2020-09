«Abbiamo perso pure dove non si votava»: Crozza diventa Di Battista e seppellisce il M5S (video)

“Abbiamo perso ovunque: abbiamo perso dove sono andato io e ho parlato, dove non sono andato io e non ho parlato”, recita il monologo Crozza. “Abbiamo perso in coalizione, e anche dove siamo stati moderati; dove siamo stati duri e puri, e dove siamo stati ricchi e poveri…”. Poi l’exploit comico: “Abbiamo perso pure dove non si votava!”. Quest’ultima frase ha un effetto deflagrante. Il “Che” del M5S da sempre “grillo parlante” del movimento e seguito dalla base, aveva già speso parole di fuoco all’indomani della batosta delle Regionali.

Crozza Di Battista seppellisce il M5S con un risata

Fare del M5S un partito stabilmente alleato del Pd Di Battista non l’ha mai digerito. Di qui la sua invettiva contro Di Maio, uno dei bersagli dello sfogo che Di Battista ha consegnato via Facebook ai militanti grillini. Lo ha fatto passando in rassegna i risultati delle Regionali. L’imitazione di Crozza coglie in pieno l’esplosione- implosione dei grillini.