Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni. Fico: le regole del vivere civile vanno rispettate (video)

Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni. La decisione dopo la seduta in cui il parlamentare era stato portato via di peso e aveva avuto un duro scontro con la deputata Giusi Bartolozzi. E’ stato il presidente della Camera Roberto Fico a dare l’annuncio su Fb: “L’Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso – all’unanimità – di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi. Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo”. Le immagini del deputato Sgarbi portato via dall’aula di Montecitorio evavno fatto il giro del web.

La replica di Sgarbi a Fico

Il presidente della Camera Fico aveva parlato di atteggiamento sessista. Accusa cui Sgarbi aveva replicato a modo suo: “A Bartolozzi mi sono limitato a dire “sei ridicola”, e a evocare il nome di Berlusconi che l’ha fatta eleggere. Quanto alla Carfagna le ho detto fascista, com’era il suo atteggiamento avendomi impedito non solo di parlare ma di votare. Noto che anche una donna può essere fascista. Fico non troverà nelle registrazioni nessun insulto rivolto a una donna, ma solo invettive contro alcuni deputati. Dalla sua istruttoria uscirà sbugiardato. Un tempo – conclude Sgarbi – il Parlamento era il posto della libertà di parola, oggi è il luogo della censura. E parla l’esponente (Fico) del partito che si è fatto strada con gli insulti, a colpi di vaffa….o. E che definì Veronesi cancronesi”.

L’aula si era infuocata dopo che Sgarbi aveva chiesto una commissione d’inchiesta per le intercettazioni di Palamara e aveva rivolto pesanti accuse alla magistratura politicizzata e corrotta. Subito dopo l’espulsione Sgarbi si era difeso sostenendo di avere parlato di parte della magistratura corrotta e non di tutta la magistratura come aveva sostenuto in aula, replicando allo stesso Sgarbi, Giusi Bartolozzi.