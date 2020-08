Go and stop, si apre e si chiude, così, come se fosse una discoteca, un bar, una salumeria. La farsa sulla riapertura delle scuole fa segnare un nuovo capitolo: la riapertura a tempo, come annuncia il governo. “Se si trova un positivo a scuola si faranno i controlli a tutte le persone intorno e si disporrà temporaneamente la chiusura. Una volta identificati i positivi la scuola può ripartire”. E’ lo scenario ipotizzato dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha parlato a ‘Timeline‘ su SkyTg24 della riapertura delle scuole e delle precauzioni da adottare per evitare contagi. Questa notizia, a differenza di quella che circola sui “bambini sottratti alle famiglie” in caso di positività, non è una bufala.

La bufala dei bambini “isolati”

“Il 14 settembre non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio”: sui social, in queste ore, la bufala corre veloce e ha spaventato migliaia di genitori, che condividono, inutilmente, quel post in cui non autorizzano la procedura che sarebbe stata indicata dal minstero. Che ovviamente ha smentito categoricamente la notizia secondo cui ai genitori non sarebbe permesso prelevare i propri figli in caso di positività e che questi saranno invece affidati all’autorità sanitaria competente. Ua bufala. Le notizie vere sono qui, tutto il resto è fake news.

La chiusura temporanea delle scuole e la messa in quarantena, in caso di positività accertata anche di un solo bambino o insegnante o personale, l’ha invece data direttamente il viceministro Sileri. Ed è vera, purtroppo. Invece di fare i tamponi a tutti prima, il governo sceglie la chiusura durante o dopo.

Le scuole da riaprire con… Speranza