Scivolone in Rai: “Gerusalemme capitale d’Israele”. Flavio Insinna dovrà scusarsi

Gerusalemme non è la capitale di Israele, scivolone delle Rai, precisamente dell’Eredità. Incidente diplomatico. Due associazioni filo-palestinesi hanno costretto la Rai a una storica rettifica. Il Tribunale di Roma ha infatti ordinato ai vertici di Viale Mazzini a rettificare la risposta data durante una puntata del popolare programma preserale di Flavio Insinna. In una delle puntate di fine maggio alla domanda su quale fosse la capitale di Israele, la concorrente aveva risposto “Tel Aviv”. Flavio Insinna l’aveva corretta, sostenendo che la risposta giusta fosse Gerusalemme.

Rai, la concorrente dà la risposta giusta, Insinna la corregge

Topiaca. Il tribunale ha ribaltato tutto, imponendo alla Rai di pronunciare la seguente rettifica nella prossima puntata de L’Eredità, che andrà in onda a fine settembre, come leggiamo su Repubblica: “Il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale di Israele”. La questione era esplosa già nel 2007, quando gli Stati Uniti di Donald Trump avevano deciso di spostare l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo implicitamente quest’ultima come capitale. Una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite ha poi condannato gli Usa. La questione rimane molto delicata.

La rettifica in diretta a settembre a “L’Eredità”

Di fatto il Tribunale di Roma elenca la posizione dell’italia in merito: “E’ fatto notorio che il 21 dicembre 2017 l’Italia abbia votato a favore della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che rifiutava la decisione degli Usa di riconoscere Gerusalemme come capitale d’Israele. Così come è noto che le stesse Nazioni Unite si siano ripetutamente espresse sulla questione condannando l’occupazione israeliana dei territori palestinesi e di Gerusalemme est. E negando qualsiasi validità giuridica alle decisioni di Israele di trasformarla nella sua capitale”. Aveva ragione la concorrente, la risposta era e rimane Tel Aviv.