Rapinatori egiziani scatenati a Roma: due colpi in poche ore

Due egiziani in due distinte rapine hanno impegnato i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. La prima rapina è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì. In piazza del Colosseo, i militari hanno individuato e arrestato uno dei responsabili della rapina di una catenina d’oro ai danni di un 27enne romano. Si tratta di un cittadino egiziano di 23enne. Vive nella Capitale, ma è senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima, insieme a due complici, aveva avvicinato la vittima in via dei Normanni. Quindi, dopo averlo minacciato di morte e picchiato, gli aveva sottratto la preziosa collana fuggendo. Il giovane derubato ha immediatamente contattato il 112 e in poco tempo le gazzelle dei carabinieri sono intervenute, raccogliendo la descrizione dei balordi e rintracciandone uno a due passi dall’Anfiteatro Flavio. Per lui sono scattate le manette ai polsi con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Egiziani in azione al centro di Roma e a Centocelle

Criminali egiziani in azione anche in periferia. Dovrà rispondere di tentata rapina aggravata, invece, un altro cittadino egiziano, un 22enne senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. Il giovane ha approfittato della momentanea sosta di un automobilista, lasciando l’auto aperta, in via degli Eucalipti, zona Centocelle. Il ladruncolo ha approfittato della situazione. Ha iniziato a rovistare nel cruscotto senza trovare nulla di allettante, ma è stato scoperto dal proprietario dell’auto tornato dopo pochi istanti a riprenderla. E’ nata tra i due una colluttazione, all’esito della quale il ‘topo d’auto’ ha improvvisamente estratto dalla tasca un coltello con cui ha minacciato l’automobilista prima di fuggire. Anche in questo caso, la tempestiva segnalazione al 112 ha consentito ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma di intervenire in tempi rapidi ed efficacemente, bloccando il cittadino egiziano a poca distanza. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato ben quattro coltelli.