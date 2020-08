Piacenza, oltre ogni limite: poliziotti e carabinieri aggrediti dai giovani, le auto prese a bottigliate

Erano una quindicina, i ragazzi. Stranieri e italiani, alcuni minorenni. Hanno aggredito violentemente a Piacenza gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Erano nei pressi del centro commerciale Farnesiana. Un carabiniere e un poliziotto hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per i traumi riportati. Tutto è partito da alcuni residenti che avevano chiamato le autorità per un assembramento di giovani.

Piacenza, l’aggressione alle forze dell’ordine

Alla richiesta di fornire i documenti, i ragazzi, forse sotto l’effetto di droga e alcol, hanno insultato e minacciato agenti e militari. Poi l’aggressione con spintoni. Gli agenti hanno caricato il giovane più violento su un’auto di servizio. E a quel punto gli amici hanno lanciato bottiglie di vetro contro i veicoli di polizia e carabinieri.

Gli agenti sono finiti al pronto soccorso

Il giovane fermato deve rispondere alle accuse di violenza, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I due contusi durante l’aggressione, un agente e un carabiniere, hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso.

La solidarietà agli uomini in divisa

Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha voluto sincerarsi delle condizioni di salute dei due uomini delle forze dell’ordine. «Ho espresso la piena solidarietà della comunità piacentina. Sono certa di dare voce a tutti i cittadini onesti, che riconoscono il lavoro prezioso e insostituibile delle forze dell’ordine. Definisco vile e inaccettabile questo attacco, che fortunatamente non ha avuto conseguenze più gravi».

Il sindaco di Piacenza: «Episodi non tollerabili»

«Da tempo», aggiunge il sindaco, «le segnalazioni dei residenti sull’area dei Giardini del Sole erano all’attenzione della polizia locale. Non possiamo tollerare che un quartiere di Piacenza debba sentirsi ostaggio di chi non ha alcun rispetto dei luoghi pubblici o delle altre persone. Perciò non è accettabile che si verifichino simili, incresciosi episodi di spregio e violenza nei confronti di chi indossa una divisa. Sono uomini che rappresentano la legge. Tutelano ogni giorno, con grande spirito di servizio e sacrificio, il nostro diritto alla convivenza civile».