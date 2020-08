Un piccolo, grande miracolo. E’ accaduto in Brasile, dove le telecamere di una piscina hanno documentato un incredibile salvataggio di un bambino, caduto in acqua, da parte dell’amichetto che era con lui sul bordo vasca. Un amichetto di tre anni…

La mamma di Arthur, il bambino che ha effettuato il salvataggio, Poliana Console de Oliveira , ha postato il video su Fb, dando questa motivazione. “Questo video serve da avviso per chi ha una piscina in casa e dei bambini. Grazie a Dio il finale è felice, perché Dio ha mandato sulla terra mio figlio, il mio piccolo Arthur, un vero eroe!!! Eroe della vita reale, il mio orgoglio. Arthur ha salvato la vita del suo amico”.

L’episodio, accaduto a Rio de Janeiro, in Brasile, ha fatto il giro del mondo anche grazie al filmato messo sul web dalla mamma, che si è giustificata sostenendo di essersi allontanata solo per pochi secondi. Suo figlio, Arthur, per fortuna era più sveglio di lei…