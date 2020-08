Milano, immigrato marocchino colpisce un uomo con un pugno in faccia e lo minaccia con il coltello

Momenti di forte tensione a Milano. Un immigrato marocchino di 18 anni cerca di rubare una carica batteria per cellulare a un venditore ambulante. L’uomo si accorge delle intenzioni del giovane e cerca di opporti al tentativo di furto. Di tutta risposta il diciottenne lo colpisce con un pugno in pieno volto e lo minaccia con un coltello.

L’immigrato marocchino finisce nel carcere di San Vittore

Una guardia giurata si accorge di quel che sta accadendo, vede l’ambulante aggredito con violenza e chiama gli agenti in servizio alla Stazione di Milano Centrale. La Polfer arriva in piazza IV Novembre e arrestano l’immigrato marocchino per tentata rapina aggravata. Nel suo borsello trovano il coltello con cui aveva minacciato il venditore. Ora è nel carcere di San Vittore.