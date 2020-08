Hanno colpito Giorgia Meloni le parole del ministro greco per le politiche europee che in un’intervista al Tg2 spiega perché la Grecia ha detto no al Mes. Miltiadis Varvitsiotis spiega che la pressione del memorandum è molto forte. E che dire sì al mes avrebbe significato ripetere la storia della troika in Grecia.

“Ascoltate e giudicate voi stessi – è il commento di Giorgia Meloni – le parole del ministro greco per le politiche Ue. Ecco perché la Grecia ha detto no al “nuovo” Mes per l’emergenza covid. Un video da far vedere e rivedere a chi vorrebbe far cadere l’Italia in questo trappolone. NO MES”.

Il no al mes non è stato solo quello della Grecia. Anche Spagna e Portogallo hanno respinto il Mes. In base al trattato Ue che l’ha istituito, questo fondo può concedere prestiti soltanto con «rigorose condizionalità». E proprio il timore di condizionalità che potrebbero limitare le sovranità particolari degli Stati ha messo in guardia i governi, già sotto osservazione da parte dei cosiddetti paesi frugali dell’Ue.