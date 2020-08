Mastella offende Salvini: «Ha le paturnie di un guappo». E lui lo affonda

Continua il botta e risposta tra Mastella e Salvini. Il leader della Lega in visita a Benevento per il tour elettorale aveva scatenato ieri l’ira del sindaco: «Non ha indossato la mascherina». E così il sindaco aveva annunciato una multa. Salvini però aveva tirato dritto: «Mi occupo di vita vera e non di paturnie». E oggi Mastella è tornato alla carica, dando del “guappo” al numero uno della Lega. Intervistato da Il Messaggero, il sindaco, ha alzato i toni. «Siamo stati finora una città Covid free. E per colpa di questa pagliacciata, adesso siamo a rischio…».

Mastella: «È venuto senza mascherina»

Nell’intervista si legge ancora: «È venuto qui a Benevento, con la sua pagliacciata senza mascherina e con assembramento, senza il rispetto delle regole di comportamento che riguardano la salute delle persone. Ha fatto una cosa molto grave e del tutto irresponsabile. Ha disatteso un obbligo morale, oltre che giuridico». Ed è poi tornato a alla carica sulla contravvenzione: «Sapeva benissimo che a Benevento c’è il dovere di mascherina dalle ore 18 e se n’è infischiato. Ora paghi i 400 euro della multa, che i nostri vigili gli stanno per mandare». E poi ancora. «Se io ho le paturnie – ha detto Mastella – come afferma Salvini, io ne ho centomila per il rispetto delle regole. Lui ha quelle di un guappo».

La dura replica di Salvini

Anche questa volta è arrivata subito la risposta di Salvini. Il leader della Lega Matteo Salvini ospite a La7 a L’Aria che Tira, in collegamento da Firenze ha replicato secco. «Se gli argomenti contro di me sono Mastella che mi dà del guappo, la Azzolina che mi dà del gaglioffo, chiedo se è normale che il governatore della Regione Lazio Zingaretti dice che se fossi stato al governo avremmo avuto le fosse comuni sulle spiagge. Vi pare normale?».