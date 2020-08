Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6, vietato ballare in discoteca: le nuove regole

Tutto come previsto. Il problema – secondo il governo – non sono i migranti ma i giovani. Ma non solo, anche gli anziani che si divertono nei balli di gruppo. I dati sull’aumento dei contagi (che stanno dividendo il mondo scientifico) hanno dato il via all’allarme. E come da copione arrivano i nuovi divieti. Stop alle «attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico». E «mascherine obbligatorie anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento».

Mascherine obbligatorie “ad orario”, le ironie del web

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ordinanza. Ammette che i numeri dei contagi in Italia sono i più bassi in Europa. Ma, aggiunge, «sono in crescita». Ed è questo il motivo dello stop che ha provocato subito una serie di reazioni. Nei locali si può stare ma senza ballare. E si moltiplicano le ironie sul web per le mascherine obbligatorie: «Dalle 6 alle 18 il virus dorme, dalle 18 in poi si sveglia e viene tra noi».

Niente ballo e il resto, tutte le nuove regole