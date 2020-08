La “pizzica” scatenata della Meloni infiamma i social, valanga di commenti: «Sei forte, Giorgia»

Scatenata, gioiosa con fazzoletto rosso, a ballare la pizzica in Valle d’Itria (video), in occasione di una pausa dal tour elettorale per la Regione a sostegno di Raffaele Fitto. Giorgia Meloni mostra quanto è brava anche a ballare. Quello che colpisce è la spontaneità naturale di Giorgia, lei che si arrabbia in Parlamento, balla in un momento festoso e si mette in prima linea. Questa è la sua forza. Non è solo bravura, è mettersi in gioco, provare. Perché lei sa anche cantare e da Costanzo lo ha dimostrato ironizzando su se stessa, intonando Sapore di Sale. Brava! Lei direbbe No, ci provo.

Giorgia non è da copertine rubate che in questo momento calcano così prepotentemente la nostra politica, scatti finti concordati . Piaccia o meno lei è nella naturalezza quello che ci regala, per quello che è. Un ballo spontaneo con un fazzoletto rosso e il sorriso.

Il video del ballo è stato postato da Crosetto che ha commentato :«Quando si ha grazia e naturale talento per la danza, il resto non conta!. Forse come ballerini non eravamo bene assortiti ma emerge con prepotenza la classe».

Tanti i commenti, chi paragona la coppia alla Bella e la Bestia, ma una bestia simpatica che si lancia nel ballo con audacia estrema. Qualche utente ha visto anche un pestone, ma da come saltava Giorgia Meloni non sembra. C’è chi ironicamente commenta Il sequel della Febbre del Sabato Sera, John Travolta scansati proprio e da come si muove Giorgia, ironicamente sottolineano ma è il ballo della sciatica? Però mille complimenti alla simpatia .

Tra i commenti più significativi Ve la cavate sempre ancora meglio voi come ballerini che altra gente al governo! Allora questo ballo improvvisato è riuscito bene, c’è chi sottolinea Caro Crosetto, Lei è troppo forte! Un abbraccio. Giorgia Meloni balla libera con quel fazzoletto rosso, sorridente.. non è il colore, è come ci regala un momento di vivacità, vero. I finti rubati con Giorgia non funzionano.

C’è chi scherza sul fatto che alla festa dell’Unità sarebbero stati i migliori, roba che la Carlucci a Ballando con le stelle deve rivedere il Cast. Ma Giorgia è autoironica e per quanto ‘piccolina’ vince lei. È il ballo della libertà, spontaneo. Questo non lo può rubare nessuno, al di fuori degli schemi, Giorgia balla libera per noi.

Nonostante Giorgia sia al centro dell’attenzione politica e mediatica non solo nazionale, guadagnandosi il prestigiosissimo riconoscimento del Times che la ha inserita fra le venti donne che possono cambiare il mondo, della sua vita privata si sa pochissimo. Con la stessa determinazione con cui trasmette le sue idee, così difende la sua privacy. È anche per questo che la “ pizzica” ballata e condivisa sui social assume un significato ancora più rilevante. È come se per un secondo ci abbia aperto la porta di casa concedendoci una sbirciata in un suo momento di normalità e semplicità .