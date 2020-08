Il video di Giorgia Meloni: questa estate restate in Italia e riscoprite le bellezze che abbiamo intorno

“In questa strana e difficile estate abbiamo un vantaggio ed è la possibilità di riscoprire le tante bellezze che abbiamo intorno. FdI vuole aiutare la nostra nazione a investire sulla bellezza, vi chiediamo di fotografare gli scorci nei quali vi troverete in vacanza e raccontare le bellezze dell’Italia con l’hashtag #restateinitalia”. Così in un video appena pubblicato sui social Giorgia Meloni invita gli italiani a trascorrere le vacanze nelle suggestive località italiane, riscoprendo luoghi e panorami di cui magari non ci eravamo mai accorti o che, senza questa emergenza che il Paese sta vivendo, avremmo trascurato. Un invito che arriva nei giorni in cui si discute, anche a livello governativo, dei casi di giovani positivi al coronavirus dopo avere trascorso una vacanza all’estero. Restare in Italia, allora, è un invito non solo alle vacanze patriottiche ma anche una raccomandazione che può essere intesa come forma di prevenzione.

