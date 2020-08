Le forti precipitazioni degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova il Nord Italia, con danni ingenti in Veneto, in particolare nel Vicentino, e in territorio altoatesino, con piogge, temporali, frane ed esondazioni. Nella giornata del controesodo l’A22 è stata chiusa nel tratto tra Bolzano Sud e San Michele per il violento maltempo che si è abbattuto sull’Alto Adige.

Nelle città di Chiusa si è verificata un’esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L’ondata di piena sta raggiungendo l’abitato di Egna. I residenti nelle seguenti strade del Comune di Egna vengono preventivamente evacuata. Situazione critica anche per il traffico ferroviario. La linea del Brennero è stata chiusa nei pressi di Chiusa. Anche in Bassa atesina la situazione è tenuta costantemente monitorata.

Allarme maltempo anche nel Centro Italia

La perturbazione legata alla precedente, attualmente sulle Baleari, nella giornata di domani attraverserà l’Italia, transitando poi velocemente verso i settori balcanici. Tutto ciò determinerà una fase di maltempo su gran parte delle nostre regioni centrali in estensione alle regioni del Nord-Est, con associato un rinforzo dei venti settentrionali su gran parte del Centro-Sud e un sensibile e generalizzato calo termico.