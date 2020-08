Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele per Covid: le sue condizioni sono preoccupanti

Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano contagiato dal Covid-19. Lo rivela L’Espresso spiegando che l’imprenditore arrivato al nosocomio milanese lunedì. Poi la testata aggiunge: «Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”».

Come noto, negli ultimi giorni, il locale di Porto Cervo di proprietà di Briatore è stato al centro dell’attenzione sanitaria e mediatica per essersi rivelato un focolaio attivo del contagio del virus. Una situazione al momento attestata sull’infezione di oltre 60 persone dello staff, tutte risultate positive al coronavirus dopo i tamponi e i controlli effettuati appena scattato l’allarme. La notizia ha irrotto come un fulmine nel cielo estivo costringendo l’imprenditore a interventi e chiarimenti. Briatore non si è sottratto al confronto, anzi… E ancora oggi ha subito l’ultimo affronto social da parte del solito “Solone de’ noantri”, Chef Rubio, che su Twitter lo ha attaccato postando: «Basta immigrati che fanno serate al Billionaire e poi ubriachi vanno in giro ad infettare gli Italiani»… In queste ore specialmente, però, sarebbe meglio tacere. Infliggere ennesimi, feroci affronti, date le difficili condizioni di salute del battagliero imprenditore, sarebbe come continuare a sparare sulla Croce Rossa...