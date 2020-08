Una donna chiama la polizia e finge di ordinare una pizza. E’ uno stratagemma per salvare se stessa e il figlio di 10 anni dalle botte del compagno che sta infierendo contro di lei. L’agente che risponde al telefono, alla questura di Torino, comprende che la situazione è drammatica e cerca di tranquillizzare la donna: “Ok, ok, arriviamo subito, ma tu come stai?”. L’audio drammatico della telefonata, una richiesta di aiuto mascherata dall’ordine di una pizza, è stato diffuso dalla pagina ufficiale della polizia di Stato. Si sente una voce concitata e poi anche rumori di sottofondo, forse i colpi del compagno contro la donna che stava telefonando. Il poliziotto che risponde, Vincenzo, ha capito subito che bisognava intervenire e non ha perso tempo.