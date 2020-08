Ecco il video che sbugiarda Giuseppe Conte e lo inchioda alle sue responsabilità sulle zone rosse

Frasi pesanti come macigni. Spunta il video che incastra Giuseppe Conte e lo inchioda alle sue responsabilità sulla questione del Covid. «Avevamo predisposto per la zona rossa. Che senso ha introdurre una cintura rossa solo per Alzano e Nembro?», affermava il premier in conferenza stampa. «Quindi chiarisco. Il giorno 3 è il verbale del Cts: ne vengo a conoscenza solo il 5. E a margine del CdM del 5 marzo fermandomi con i ministri facciamo una valutazione su questa richiesta, su questa proposta di adottare una cintura rossa per i due piccoli comuni».

Conte: «Che senso ha la zona rossa per piccoli comuni?»

«Avevamo predisposto», le parole di Conte. «Ma avevamo comunque un dubbio: in una situazione ormai compromessa dal punto di vista dell’evoluzione della curva epidemiologica, che senso ha introdurre una zona rossa solo per quei piccoli comuni?».

Salvini: «Il governo ha mentito all’Italia»

A rilanciare il video sui social è Matteo Salvini, che attacca il premier dopo la desecretazione dei verbali Ctssulle mancate zone rosse in Valbrembana. «C’è un governo che ha mentito all’Italia», scrive il leader della Lega. «In altri Paesi si sarebbe già dimesso. Cercano di governare con la paura e la chiusura, il popolo Italiano invece vuole vivere e sapere la verità».

Ecco il video