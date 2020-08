Covid, oltre 18 milioni di contagi nel mondo. Gli Usa il paese più colpito con 154mila morti

La pandemia raggiunge cifre da brividi. Nel mondo il numero di casi di covid registrati ha superato i 18 milioni. E 687.941 decessi. Lo riferiscono i dati ufficiali riscontrati dall’Afp. Oltre la metà dei 18.011.763 casi sono stati negli Stati Uniti, in America Latina e Caraibi. Gli Usa sono il paese più colpito al mondo. Con 4.657.693 casi di cui 154.793 morti. Seguito dal Brasile con 2.733.677 contagi e 94.104 decessi. Il terzo paese più colpito è l’India. Con 1.750.723 casi e 37.364 morti.

Covid, 18 milioni di contagi nel mondo

Negli Usa il virus viaggia a un ritmo ormai superiore ai 60 mila contagi al giorno. Ieri si sono registrati ieri altri 47.508 contagi. E 515 decessi in 24 ore. Domenica scorsa Deborah Birx, a capo della task force della Casa Bianca, ha parlato di ‘nuova fase’. L’epidemia è in aumento. Sia nelle aree rurali che in quelle urbane. E tocca ormai zone isolate. Che contavano proprio su questo per proteggersi. “Adesso l’attenzione è anche puntata sulle città dove ci sono i college. Considerato che a settembre riprendono i corsi». Il solo Stato di New York ha superato i morti di Francia e Spagna.

Usa, Brasile e India i più colpiti

In Brasile il numero di morti da coronavirus ha superato la soglia dei 94.000. E’ quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Paese 541 ulteriori decessi. Che ha portato il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia a quota 94.104. Il totale dei contagi è salito a quota 2.733.677. Di cui 25.800 nelle ultime 24 ore. Ieri il numero dei morti provocati dal virus nell’intera America latina ha superato quota 200.000.

Il bilancio dei casi di coronavirus in India ha superato la soglia degli 1,8 milioni. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.972 nuovi contagi. Allo stesso tempo, il numero dei morti è salito a quota 38.135. La settimana scorsa l’India ha registrato un numero record di morti da coronavirus (oltre 5.300) . E315.000 nuovi casi. L’India è il terzo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti e il Brasile.

L’Argentina ha superato la soglia dei 200.000 contagi da coronavirus con 3.648 decessi. Nelle ultime 24 ore sono morti nel Paese 52 pazienti che erano ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali. Da oggi e per 15 giorni saranno proibite su tutto il territorio nazionale le riunioni a carattere sociale. Buenos Aires e la sua periferia sono la zona più colpita dal Covid-19 con oltre il 90% dei casi.