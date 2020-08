Covid, i contagi aumentano ancora: a rischiare grosso sono Lombardia, Emilia Romagna e Lazio

Mentre sono 21.932 le persone attualmente positive, 1.179 in più da ieri. I tamponi eseguiti sono stati 94.024, il totale sale ora a 8.313.445. Da ieri, in tutte le regioni italiane si registra almeno un positivo al coronavirus. Picco di casi nelle ultime 24 ore incon 286, seguonocon 171,con 152 econ 132. Inda ieri 130 casi. Uno in. Nel dettaglio, infine, come riporta il sito dell ‘Ansa in queste ore: «I guariti sono 206.554, 225 in più. I ricoverati con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti in isolamento domiciliare (20.734 il totale)».