Contagi, il bollettino odierno: 523 i nuovi casi. Incrementi maggiori in Veneto, Lombardia, Liguria e Sicilia

Sono 6 i deceduti fra le persone positive al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dei morti sale a 35.231. Si registrano anche 523 nuovi casi di contagio, ieri erano 481. Sono 14.081 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 290 in più rispetto a ieri. I maggiori incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42).

Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6 dai 10 di ieri. La Valle d’Aosta è l’unica regione con nessun nuovo caso. Crescono rispetto a ieri i pazienti in terapia intensiva: 55 contro i 53 del giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono sette in più nelle ultime 24 ore, 786 complessivamente. Sono 226 in più rispetto a ieri i guariti dal coronavirus in Italia. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 202.923.

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus durante i punto stampa a Ginevra annuncia intanto che “il Fondo monetario internazionale stima che la pandemia di Covid-19 costi all’economia globale 375 miliardi di dollari al mese e prevede una perdita cumulativa per l’economia globale in due anni di oltre 12 trilioni di dollari”. “Il mondo – ricorda – ha già speso trilioni per affrontare le conseguenze a breve termine della pandemia. I Paesi da soli hanno mobilitato più di 10 trilioni di dollari in stimoli fiscali per affrontare e mitigare le conseguenze” di questa emergenza. “Questo è già oltre tre volte e mezzo di quanto il mondo ha speso per l’intera risposta alla crisi finanziaria globale”, conclude il Dg che ha ricordato come siano passati 6 mesi da quando Covid è stata dichiarata emergenza internazionale di salute pubblica.