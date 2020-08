Ancora immigrati in rivolta per sottrarsi alla quarantena. Un video che vale più di tante parole e denunce sulla situazione fuori controlli degli sbarchi.

Nuova protesta di immigrati contro la quarantena

A Udine, davanti all’ex caserma di Cavarzena, questa mattina è andata in scena una nuova protesta di decine e decine di migranti. Che mettono a dura prova gli agenti di polizia che presidiano l’ingresso. I clandestini si ammassano all’ingresso e urlano contro l’obbligo di restare in quarantena per due settimane. Senza poter ovviamente uscire dal centro di accoglienza. Le tensioni sono cominciate giorni fa. Ma questa mattina sono state incendiate alcune suppellettili e materassi che si trovavano nelle camerate. Ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine. Dall’esterno di vedono colonne di fumo. Il filmato è stato postato da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Corredato da parole inequivocabili. “Altro che’rivolta dei clandestini’, certa gente deve essere rimessa al suo posto. Anzi, rimandata al suo paese. Subito. Governo complice dei criminali”.

Fedriga: inaccettabile, vanno cacciati subito

Nei giorni una rivolta analoga rivolta c’era stata all’ex caserma Serena di Treviso. L’ira del governatore Massimiliano Fedriga. “E’ inaccettabile. Entrano illegalmente in Friuli Venezia Giulia. Ee si permettono pure di fare rivolte se chiediamo la quarantena. Per tutelare la salute pubblica. I nostri cittadini sono stati chiusi a casa per settimane con grande senso di responsabilità, mentre immigrati entrati clandestinamente si ribellano. Faccio un appello al Governo sperando che ascolti: cacciateli subito al di fuori dei confini nazionali”.