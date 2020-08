Allarme a Roma: rom ubriachi attraversano la Tangenziale. Non bastavano i roghi e le illegalità

A Roma rom ubriachi attraversano la strada e scatta l’allarme sicurezza in Tangenziale. Una settimana fa all’altezza di viale Somalia c’è stato un incidente: un furgone ha tamponato una Mercedes per evitare di investire un rom sbucato all’improvviso. L’uomo ha scavalcato il guardrail per attraversare incautamente la strada. Il rom proviene da un’insediamento abusivo che si trova nei pressi della Tangenziale. Non è la prima volta che alcuni rom che vivono nella baraccopoli abusiva che costeggia la strada attraversino incautamente l’arteria. Mettendo così a rischio la loro vita e quella di chi è alla guida di un’auto.

Rom ubriachi in Tangenziale, la testimonianza

Il Giornale riporta la testimonianza di una ragazza che su Facebook ha raccontato la vicenda. «L’ho visto scendere in strada e completamente ubriaco si è buttato per passare dopo il forte botto tutti i presenti come me, anche quelli in finestra nel palazzo, hanno visto il secondo passaggio, nella direzione opposta della carreggiata». Nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve due persone. Nel quartiere Trieste-Salario, i cittadini esasperati già per i roghi e l’illegalità diffusa, parlano di una tragedia sfiorata. «Non credo che sia più tollerabile tutto questo – aggiunge la ragazza che ha assistito alla scena – oggi un ragazzo è finito in ospedale per aver battuto la testa, potevano esserci dei morti».

«Bevono e poi attraversano la Tangenziale»

A ilGiornale.it Simone Pelosi, coordinatore di Fratelli d’Italia nel II Municipio spiega qual è la situazione. «Spesso bevono nel parco e poi, quando sono su di giri, attraversano la tangenziale come se nulla fosse». Una situazione grave che rende sempre più esasperati i cittadini. Sulla vicenda sono stati presentati tantissimi esposti e denunce. A luglio i consiglieri del II Municipio Hollywer Paolo (FdI) e Sandra Bertucci (Lega) hanno anche presentato una mozione. Ma al di là del blitz della polizia non sono arrivate altre risposte.