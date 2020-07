Un sondaggio del Sole 24 Ore parla di “trionfo” di De Luca. Ma c’è qualcosa che non convince

Un sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore fa esultare la sinistra campana e nazionale. Secondo la rilevazione WinPoll-Arcadia, infatti, Vincenzo De Luca sarebbe al 65,4%, Stefano Caldoro al 21,9% e Valeria Ciarambino al 10,9%. Si tratta di un dato che sarebbe clamoroso. E infatti il condizionale è d’obbligo, dato che il sondaggio e’ stato commissionato dalla stessa società che lo ha realizzato, Arcadia srl.

Su Google abbiamo scoperto che la stessa società, Arcadia srl, ha appena pubblicato un ebook inneggiante a Vincenzo De Luca, descritto come «il Mike Tyson della politica “all’italiana”, perché difficilmente si contenta di demolire il suo rivale, di metterlo al tappeto, lui è sazio solo dopo avergli staccato a morsi il lobo della dignità per darla in pasto all’opinione pubblica, al furore giustizialista e al pubblico pagante», scrive il patron di Arcadia srl, Domenico Giordano, con toni apologetici.

Addirittura scopriamo che Vincenzo de Luca ha dalla sua «una narrazione inimitabile, risultata vincente, a tratti mitologica». Il sondaggio apparso stamani sul Sole 24 Ore compie un errore grave, dato che confonde il gradimento personale con il voto. Ricordiamo che Conte ha un gradimento elevato, oltre il 60%, ma il suo partito varrebbe il 14%. E ricordiamo che alle ultime elezioni svolte in Campania – le Europee di un anno fa – il centrodestra come coalizione ha battuto il centrosinistra alla grande. L’ultimo sondaggio vero parla di un distacco di sei punti tra Caldoro e De Luca: un margine ridotto e recuperabilissimo sotto il sole di agosto e a settembre, che sarà l’inizio di autunno che sarà caldo per il Pd di De Luca.