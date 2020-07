Tavola rotonda con gli ordini professionali, M.Schifone (Fdi): «Sosterremo le loro istanze»

Una tavola rotonda, all’hotel Royal di Napoli, con i rappresentanti degli ordini professionali per dare un contributo al programma elettorale del centrodestra e al candidato alla presidenza della Regione Stefano Caldoro. Ad organizzarla la responsabile nazionale Professioni di Fdi Marta Schifone. “Abbiamo incontrato gli ordini professionali per raccogliere istanze e proposte, che porteremo nelle sedi istituzionali opportune, nazionali e regionali – ha detto – Cercheremo di rappresentarle al meglio. Questo format lo abbiamo portato su tutto il territorio nazionale con più di trenta incontri e oggi lo ripetiamo in Campania per fornire un contributo vero alla politica”. Accanto alla Schifone, Caldoro, Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati, Antonio Iannone, senatore Fdi, Andrea Del Mastro Delle Vedove, commissario provinciale del partito e Michele Schiano Di Visconti, consigliere regionale uscente. L’intento della round table è quello di inaugurare la costituzione di un tavolo permanente, capace di raccogliere istanze e proposte, portandole nelle sedi istituzionali opportune, nazionali e regionali per rappresentarle al meglio.