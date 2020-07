Sondaggio, boom di consensi per Giorgia Meloni. FdI tocca il 16% e supera il M5S. Tutti i dati

I dati del sondaggio parlano chiaro. Giorgia Meloni incassa un boom di consensi. La rilevazione è firmata da Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè. In un anno Fratelli d’Italia ha guadagnato quasi il dieci per cento (esattamente + 9,4% rispetto a luglio del 2019). Ha raccolto, cifre alla mano, i i voti persi dalla Lega, che è in calo ma saldamente al primo posto, distaccando di parecchie lunghezze il Partito democratico.

Sondaggio, FdI tocca il 16 per cento e sorpassa i grillini

Per la prima volta Fdi tocca il 16%, un punto secco sopra il Movimento Cinque Stelle fermo al 15%. Nonostante l’emergenza e le continue conferenze stampa di Conte, le forze dell’ammucchiata giallorossa sono in evidente difficoltà. Negli ultimi dodici mesi, infatti, il Pd ha perso il 3,4%; M5S il 2,3%.

La situazione di Lega e Forza Italia

Mantiene intatto il suo elettorato, anzi guadagna qualcosa Forza Italia, con un + 0,3% di consensi in 12 mesi. La Lega comunque resta al primo posto, con il 24,9%, in calo dello 0,4 rispetto alla scorsa settimana.

Tutti i dati partito per partito

Ecco la situazione partito per partito. Attualmente il Pd è al 20,2% mentre Fratelli d’Italia al 16,0% (+0,2%). I grillini sono al quindici per cento, quindi si registra il sorpasso da parte del partito di Giorgia Meloni. Forza Italia fa registrare l’8,3 di consensi, con un incremento dello 0,1. La Sinistra è al 2,9% (+ 0,2%); Azione al 2,9% (+ 0,1%); Italia viva al 2,7% ( 0,2%); +EU al 1,9% (+ 0,1%); Verdi al 1,6% ( 0,2%).

Sondaggio, il centrodestra al 49,2 per cento

Guardando alle coalizioni, il distacco è notevole. Il centrodestra infatti toccherebbe quota 49,2% e con questa percentuale neanche la ipotizzata riforma in senso proporzionale della legge elettorale riuscirebbe a salvare i giallorossi. Troppi gli errori commessi, troppe le promesse mancate. Per Pd e M5S le cose si mettono male.