Salvini: «Pd e Iv si divertono in motoscafo al largo di Ischia. Loro in gita, agli italiani gli immigrati»

«Sbarchi triplicati rispetto all’anno scorso, con i clandestini che vengono recuperati perfino in prossimità delle acque maltesi». Ad affermarlo è Matteo Salvini. «Lampedusa è al collasso e centinaia di immigrati scappano dai centri di accoglienza col rischio di diffondere il Covid-19. Eppure, ormai da un anno nessun parlamentare della maggioranza organizza gite per incontrare i finti profughi. Ora Pd e Iv preferiscono divertirsi in motoscafo al largo di Ischia. Altro che cancellare i decreti sicurezza: questo governo mette in pericolo l’Italia».

Salvini fa il confronto numerico degli sbarchi

Poi incalza: «Sbarchi senza sosta nonostante l’emergenza Covid-19: 12.228 dal primo gennaio 2020 a questa mattina, contro i 3.590 dello stesso periodo dell’anno scorso. Altro che cancellare i Decreti sicurezza. Il governo li applichi e difenda i confini. Dove sono finiti i ricollocamenti dei clandestini negli altri Paesi europei? Conte-Lamorgese-Pd-5Stelle mettono in pericolo l’Italia».

Nuovo attacco alla Azzolina: «Non è capace»

La questione della riapertura delle scuole e di un ministro la cui azione fa acqua da tutte le parti. «Azzolina dice Salvini non mi ama. Il problema non è Salvini: la dovrebbero amare studenti, famiglie e insegnanti. Ma evidentemente non è capace di fare il suo lavoro. Azzolina Bocciata», scrive il leader della Lega in un tweet.