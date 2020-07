Recovery Fund, dopo 4 giorni e 4 notti trovato l’accordo: all’Italia 120 miliardi di prestiti

«Accordo». Con una sola parola in un messaggio su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Michel ha annunciato l’intesa sul Recovery Fund. Quattro giorni e quattro notti di duelli sulla governance dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. L’ultima versione non era gradita a Conte, cosa che ha comportato una ulteriore pausa del Consiglio. Sale la quota prestiti, che il nostro Paese dovrà comunque restituire con gli interessi.

Alla fine si è però trovata una soluzione. Consentirebbe la sola attivazione del freno di emergenza solo in casi eccezionali, che comporta un passaggio in Consiglio Europeo, senza conferirgli facoltà decisionali. L’intera procedura ricade sotto la competenza della Commissione Europea. La delegazione italiana ha anche acquisito parere legale del servizio giuridico del Consiglio, che conferma piena competenza delle prerogative della Commissione. Il che vuol dire, secondo le fonti, che non c’è alcuna «possibilità di veto in nessuna fase della procedura».