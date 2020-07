“La sinistra e il mainstream tentano di utilizzare la crescita di Fratelli d’Italia per dividere il centrodestra, deviando l’attenzione dal vero dato: la maggioranza degli italiani è stufa della sinistra. Non riusciranno a dividerci e arriverà presto il giorno in cui daremo all’Italia un governo forte, coeso e che metta al primo posto gli interessi dell’Italia e degli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, il giorno dopo il sondaggio che indica la crescita del suo partito e l’avvicinamento alla Lega.

La sinistra che semina zizzania

La leader di FdI fa notare come, sui giornali di oggi, la sinistra, sia con commenti politici che per le analisi dei media, si evidenzi soprattutto il dato interno al centrodestra, per provare a zeminare zizzania sulla leadership. Ma i veri dati da sottolineare, spiega la Meloni, riguardano la flessione del centrosinistra.

Meloni e Salvini uniti contro tutti

“Tutti i commentatori stanno utilizzando l’ultimo sondaggio per cercare di dividere il centrodestra, ma nessuno parla dei veri dati- Primo: Fratelli d’Italia è a 1,6 dal Partito Democratico. Secondo: Fratelli d’Italia è meno di un punto dal Movimento 5 Stelle. Terzo: se continua così tra qualche mese i primi due partiti d’Italia saranno Lega e Fdi. Quarto: Fdi, Lega e Forza Italia insieme arrivano quasi al 50%. Vuol dire che questi signori non sono più al riparo con nessuna legge elettorale”.