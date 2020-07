Non una, ma centinaia di piazze in tutta Italia. A due giorni dalla manifestazione del 4 luglio in piazza del Popolo, Giorgia Meloni chiama dai suoi social alla mobilitazione generale. Che, gioco forza, dovrà essere diffusa. Le regole imposte dalla Questura, infatti, concedono un ingresso contingentato alla grande piazza nel cuore della Capitale, dove ancora una volta saranno le delegazioni dei partiti “a dare voce – come scrive la leader di FdI – a milioni di italiani esasperati da questo governo di incapaci e anti-italiani”.

Non solo piazza del Popolo

Appuntamento alle 10, quindi, per i 4820 partecipanti che potranno intervenire fisicamente alla manifestazione “Insieme per l’Italia del Lavoro”, mentre per tutti gli altri il ritrovo è nelle piazze della propria città. Lì, informa la leader del partito, si potrà “firmare la petizione di Fratelli d’Italia per chiedere elezioni subito”. Si può firmare anche online sulla sezione apposita del sito del partito (https://www.fratelli-italia.it/pde5stelleacasa/).

Meloni: “L’Italia ha bisogno di un governo di patrioti”

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi apre alla possibilità di un’altra maggioranza parlamentare, dunque, FdI riporta l’attenzione sulla necessità che siano gli italiani a esprimersi, riprendendo una campagna avviata ormai un anno fa e sospesa a causa dell’emergenza sanitaria. “L’Italia ha bisogno di un governo di patrioti che aiuti la nostra Nazione a rialzarsi e a pensare in grande”, è il messaggio della Meloni.