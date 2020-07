Speriamo che oggi Toninelli non si affacci a piazza del Popolo, gli potrebbero scappare altre parolacce. Ci sarà tanta gente a lui sgradita questa mattina, pur con gli accessi contingentati a poco meno di cinquemila persone, per la manifestazione del Centrodestra annunciata il 2 giugno scorso.

Di nuovo insieme Fdi, Fi e Lega, per dire basta ad un governo che non ha alcuna carta da giocare per la ricostruzione dell’Italia post-Covid.

Oggi a Piazza del Popolo

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani accoglieranno un popolo che è stanco di dover sopportare una classe dirigente litigiosa e inconcludente come quella che hanno messo assieme Pd e Cinquestelle. Certo, ci saranno ancora tentativi di dialogo per proporre come rimediare in Parlamento alle sciocchezze che stanno mettendo assieme i signori di governo. Ma dalle loro parti ormai pare di assistere ad una commedia che si avvia mestamente alla fine.

Conte non lo sopporta più nessuno, a parte Rocco Casalino. Nella maggioranza già si alambiccano sul dopo premier. Il popolo di oggi servirà a rappresentare quale forma dovrà avere proprio il dopo: le urne, il voto, il nuovo governo finalmente scelto dal popolo sovrano e non più dai Palazzi della malapolitica.