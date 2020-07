Giorgia Meloni ha invitato il premier Giuseppe Conte a un convegno sull’interesse nazionale che si svolgerà a settembre. L’occasione è la presentazione di un libro della Fondazione Futuro che raccoglie i contributi di vari personaggi del mondo della cultura e dell’impresa sul tema.

Conte un anno fa ad Atreju

Non è una novità assoluta per la Meloni. Giuseppe Conte infatti fu già ospite di Atreju – la festa nazionale di Fratelli d’Italia – l’anno scorso e da parte della platea non vi furono fischi o intemperanze. Segno che il dialogo civile è un fattore della buona politica da sempre perseguita a destra. Sono altri, semmai, che si esercitano nella “mostrificazione” dell’avversario.

Il giochino della concorrenza con Salvini

In ogni caso l’invito al convegno del premier viene visto come un cambio di passo della Meloni rispetto al muro contro muro dell’alleato Matteo Salvini. Scrive Fabio Martini sulla Stampa: “E’ inevitabile che nel “giochino” della concorrenza Meloni-Salvini, il convegno settembrino sia destinato a diventare un terreno nuovo per marcare le differenze tra i due leader più popolari del centro-destra. E d’altra parte l’apertura “mirata” e a tempo agli avversari politici fa parte del dna di Fratelli d’Italia. Partito che nella quasi totalità del suo gruppo dirigente viene dall’esperienza dell’ Msi. Un partito che, dopo aver vissuto e patito per decenni la costante esclusione dall’arco costituzionale, è sempre stato sensibilissimo al tema della legittimazione bipartisan”.

Meloni: non ci faranno litigare

Eppure, proprio sul giochino della rivalità con Salvini, Giorgia Meloni aveva detto domenica parole chiarissime in un video su Fb: “La sinistra e il mainstream tentano di utilizzare la crescita di Fratelli d’Italia per dividere il centrodestra, deviando l’attenzione dal vero dato: la maggioranza degli italiani è stufa della sinistra. Non riusciranno a dividerci e arriverà presto il giorno in cui daremo all’Italia un governo forte, coeso e che metta al primo posto gli interessi dell’Italia e degli italiani”.