Lecce, il lupo degli Alimini torna a colpire: morde una donna che fa jogging al villaggio turistico (video)

Davvero particolare la storia che sta accadendo in Puglia. Si va al mare, ci si riposa al sole e improvvisamente spunta l’incubo del lupo degli Alimini. Torna infatti a colpire nel villaggio di “Serra degli Alimini 1”, vicino Ugento, in provincia di Lecce, uno dei due lupi già individuati nei giorni scorsi. Una donna di 37 anni, nelle ore mattutine, stava facendo footing nelle strade interne dell’area turistica nella zona omonima dei Laghi Alimini, nel territorio del comune di Otranto. Precisamente era nella pineta a ridosso della spiaggia.

Il lupo degli Alimini ha inseguito la donna

A un tratto l’animale ha iniziato a inseguirla, per poi morderla. Il lupo è poi fuggito nella pineta circostante. Il lupo dovrebbe essere lo stesso che il 24 giugno ha aggredito una bambina sempre nella stessa zona riuscendo a strappare in quel caso fortunatamente solo alcuni indumenti della piccola.

L’animale ora è ricercato



La donna stamane si è presentata l Pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano per farsi medicare. A trasportarla il personale del 118. Le hanno medicato graffi e morsi sulla parte bassa della schiena e alle gambe. In alcuni casi è stato necessario il ricorso a dei punti di sutura.

I video dei villeggianti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ora l’animale è ricercato. Un altro lupo, peraltro zoppicante, probabilmente non quello aggressore, è stato filmato varie volte nella stessa area dai villeggianti. Quest’ultimo non sarebbe molesto anzi era interessato solo a giocare.

Alcuni giorni fa un’altra “visita” ai turisti in spiaggia

Pochi giorni fa c’era stato un nuovo avvistamento ai laghi di Alimini in Salento. Il lupo aveva fatto visita ai turisti in spiaggia. Questa volta però si era mantenuto a distanza, cercando solo di rubare ai bagnanti i teli da mare per crearsi un giaciglio. Attimi di paura ma nulla di più.

(video da YouTube pubblicato da Zerouno tv)