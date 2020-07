C’è anche un barboncino bianco, tenuto al guinzaglio, insieme con gli 11 tunisini, fra cui tre donne, sbarcati oggi a Lampedusa. L’imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia costiera al largo dell’isola. Alcuni migranti portavano anche dei bagagli. Numerose critiche sono arrivate dal web perché i migranti, come si vede dalle immagini che stanno facendo il giro dei social, indossano cappelli di paglia, occhiali da sole. Sembrano turisti, insomma, che vengono in Italia per una vacanza. “Nessuna nazione seria ha confini colabrodo, non presidiati e penetrabili come i nostri. Nel 95% degli sbarchi irregolari non c’è alcuna ragione umanitaria. Adesso basta”, afferma il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri. E Salvini torna a difendere Lampedusa dove – dice – devono chiudere gli hotspot perché l’isola non è un “lazzaretto”.