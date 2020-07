Malagiustizia, malapolitica, malavita: una cricca di criminali ha ordito – e taluni continuano a farlo – contro Berlusconi e il Centrodestra. Colpendo il suo fondatore, anzitutto. E poi i suoi protagonisti successivi.

Le parole di Palamara contro Salvini sono state indicative. Ma ora che viene alla luce il vero scandalo Berlusconi pretendiamo che si scoprano i mandanti. Che confessino. Stefania Prestigiacomo ha detto la cosa più sensata: “Individuare le responsabilità. Anche quelle dei burattinai politici”.

Criminali contro Silvio Berlusconi

Oppure ci volete far credere che nelle istituzioni, a sinistra, nessuno sapeva nulla delle trame? Esattamente come oggi. “Il Parlamento ha il dovere di alzare la testa”, dice l’altra lucida analisi di Guido Crosetto, ma non senti una voce che sia una dal campo rosso. O meglio parla Renzi per farfugliare che “qualcosa non va”, forse per farsi perdonare l’orrendo “game over” con cui salutò vergognosamente la defenestrazione di Silvio Berlusconi dal Senato.