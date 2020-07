In arrivo la quattordicesima: a chi tocca, quando viene pagata e come si calcola l’importo

In arrivo il pagamento dello stipendio di luglio. Milioni di lavoratori italiani sono in attesa del pagamento della quattordicesima. Ma a chi spetta e, soprattutto, quando arriva? A rispondere è il sito di informazione legale laleggepertutti.it.

Il diritto alla quattordicesima, chi può beneficiarne

Bisogna sapere che il diritto alla quattordicesima non è stabilito dalla legge. È stato introdotto dai contratti collettivi di settore. Per verificare a chi spetta occorre dunque consultare la disciplina prevista dal Ccnl di riferimento, spiega laleggepertutti. In generale, però, spetta a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, non è da escludere che il contratto collettivo possa circoscrivere la platea dei beneficiari. E prevedere, ad esempio, che determinate categorie di lavoratori ne restino escluse.

Quando e come matura

«In alcuni contratti collettivi di lavoro, per stimolare le imprese ad effettuare nuove assunzioni, si prevede – spiega laleggepertutti – che il lavoratore non maturi il diritto alla quattordicesima subito dopo l’assunzione. Ma solo dopo la maturazione di un determinato periodo di anzianità di servizio».

Il periodo di pagamento

Per quanto concerne il periodo di pagamento della quattordicesima, occorre fare riferimento alle regole del Ccnl di riferimento. «In generale viene pagata tra giugno e luglio». Questo perché ha «il fine di consentire ai lavoratori di avere una maggiore disponibilità economica per le ferie estive. In certi casi, le tempistiche di pagamento della quattordicesima sono oggetto di specifico accordo in sede di contrattazione aziendale».

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva

Viene detta anche mensilità aggiuntiva. L’importo della quattordicesima è, dunque, uguale all’importo della retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore. È un istituto retributivo a maturazione progressiva. Ciò significa che matura in base ai mesi di lavoro effettuati durante l’anno al quale l’emolumento si riferisce. E il calcolo viene fatto generalmente sulla base dello stipendio percepito dal primo luglio precedente al 30 giugno dell’anno in corso.

Come calcolare l’importo

Tuttavia, le regole di calcolo sono definite dai singoli contratti collettivi di lavoro. La maturazione di un rateo mensile si ha solo se, in quella mensilità, il lavoratore ha lavorato per almeno 15 giorni. La formula per calcolare la quattordicesima è la seguente: stipendio lordo mensile X mesi lavorati nel corso dell’anno / 12 (totale dei mesi dell’anno), conclude il sito di informazione legale.