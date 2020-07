Sul “Fatto Quotidiano” quello spot allo yacht da milioni di euro. La virata di un ex giornale di lotta

Cosa ci fa sul Fatto Quotidiano la pubblicità di una barca da 33 metri che costa milioni di euro? Roba da Paperoni… È bizzarro che un quotidiano “di lotta”, già anti-casta, che coccola i grillini e qualunque azione di governo si muova sotto l’egida M5S, promuova uno yacht così lussuosamente lontano da certe battaglie. Un prodotto per le tasche di pochi, che, a lume di naso, non hanno il quotidiano di Travaglio come punto di riferimento. Per carità, la pubblicità per i siti on line è sacra, ma est modus in rebus, viene da pensare.

Sul Fatto Quotidiano, una barca per Paperoni

L’effetto è un po’ stridente. La foto pubblicitaria raffigura un modello della Pearshing di nuova generazione. Chi per curiosità volesse andare in rete, leggerebbe le caratteristiche di questo oggettino prezioso. “Ritmi dilatati, nuovi orizzonti e libertà senza confini. Nell’estate 2020 i nuovi must sono privacy, distanze e momenti di intimità con la famiglia e gli amici, il più possibile a contatto con la natura”, si legge sul sito. Chissà se con il bonus vacanze che grillini e Pd hanno varato ce la si fa ad affittarne uno?

“La vacanza al mare si conferma come meta ideale, soprattutto se a bordo di uno yacht: una soluzione perfetta, che garantisce libertà, sicurezza e massimo comfort, alla scoperta di perle paesaggistiche in un’indimenticabile crociera privata”. A bordo di ogni modello, lusso in abbondanza. Ampi e luminosi saloni interni, ponti attrezzati con Jacuzzi, prendisole, bar, o gym, sala cinema, e dotazioni come tender, e poi moto d’acqua per relax o divertimento . Bellissimo, sicuramente un capolavoro dell’ingegneria navale di cui andare fieri.

Il punto è che su un giornale come il Fatto non avremmo mai pensato di trovare pubblicizzato un oggetto così esclusivo, per ricconi. Quegli oggetti, per intenderci, che poi il governo rossogiallo pensa di stangare. Solo chi ha un grande patrimonio può permettersi questi natanti favolosi. Quei patrimoni che, appunto, sono il sogno non tanto segreto del governo. Che auspica per loro patrimoniale e nuove tasse. Che coerenza… Giornale di lotta e di navigatori… Ognuno fa le sue scelte, ci mancherebbe. Ma lo iato è forte, se pensiamo che proprio oggi il Censis ci ha dato una ferale notizia: oltre due milioni di famiglie cadranno in povertà. A tutto ci viene da pensare tranne che uno yacht con jacuzzi…