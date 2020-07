Fratellini uccisi, sgomento della folla al funerale. Strazio sulle note di Vasco: “Un senso”

“Trovare un senso a questa vita che un senso non ce l’ha”, recitano le note del celebre brano di Vasco Rossi. Non si riuscirà mai a trovare un senso a queste due vite strappate. Un mese fa, Daniela, la mamma, aveva contattato un avvocato per accompagnare la separazione. Nonostante le rassicurazioni, Bressi, il padre, era convinto che con il divorzio non avrebbe mai più rivisto i figli. Di qui il progetto folle, omicida: strangolare i figli a mani nude, l’orrore. Nonostante tanta folla c’era uno strano silenzio sul campo, un gelo. Erano presenti i carabinieri che sorvegliano le misure di sicurezz. Gli alpini passavano a donare acqua agli anziani. Molti con discrezione monitorano la mamma Daniela. Commovente l’immagine dei ragazzi esordienti della Cambiaghese, la squadra dove giocava Diego. So sono collocati accanto alle bare, come in formazione. Dappertutto campeggiavano le fotografie dei gemelli insieme, da soli, non quelle drammatiche finite sui giornali. E poi palloncini bianchi, striscioni, e i compagni di classe accompagnati da papà, mamme e nonni. No, un senso questa vita davvero non ce l’ha.