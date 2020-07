Dopo 2 anni di lotta al male è morta Kelly Preston, moglie di John Travolta: lo straziante addio dell’attore

Alla fine non ce l’ha fatta: dopo una estenuante battaglia contro il cancro al seno, è morta, all’età di 57 anni, l’attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta. L’ex attrice e modella americana ha impegnato fino all’ultimo giorno della sua vita a lottare contro una forma molto aggressiva di tumore al seno che, alla fine, purtroppo non le ha dato scampo.

Addio a Kelly Preston, moglie di John Travolta

A dare la notizia del doloroso addio è stato lo stesso John Travolta, in un post su Facebook. «È con un cuore profondamente addolorato che vi informo che la mia bella moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con un tumore al seno. Ha combattuto coraggiosamente, circondata dall’amore, con amore e con il supporto di tanti», scrive l’attore affranto dal grave lutto che lo ha colpito. Quindi aggiunge: «Io e la mia famiglia saremo sempre grati ai dottori gli infermieri dell’MD Anderson Cancer Center, a tutti i centri medici che ci hanno aiutato, così come ai suoi tanti amici e persone care che sono sempre stati con lei».

Su Facebook il commovente addio dell’attore

Quindi, il commovente commiato: «L’amore e la vita di Kelly saranno sempre nei nostri ricordi». Infine, l’attore annuncia che si prenderà una pausa: «Mi prenderò un po’ di tempo per stare qui con i miei figli che hanno perso la loro madre. Quindi perdonatemi in anticipo se non sentirete di noi per un po’. Ma vi prego, sappiate che io sentirò la vostra esplosione d’amore nelle prossime settimane e nei mesi in avanti, mentre ci riprendiamo. Con tutto il mio amore, JT». Una conclusione, quella del post di Travolta, che trasuda di amore e dolore per la perdita appena subita da lui e dai suoi figli…