La reazione metabolica nei primi giorni di dieta rivela se dimagriremo e quanto. È la scoperta dell’Università di Pisa e del National Institutes of Health statunitense pubblicata sulla rivista scientifica Metabolism Clinical and Experimental. «Sono a dieta, perché non perdo peso?» è un dilemma a cui la maggior parte non trova una risposta conclusiva. Per dare una spiegazione a questo problema comune nelle persone che iniziano una dieta, c’è ora il nuovo studio dell’ateneo pisano. In base ai risultati di questo ricerca è infatti la risposta metabolica all’inizio della dieta a determinare la perdita di peso a lungo termine.

